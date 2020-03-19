За время работы «Ласточки» перевезли из Петербурга в Выборг более 12 млн пассажиров

С момента начала работы электропоездов «Ласточка» в 2015 году на маршруте Санкт-Петербург — Выборг ими воспользовались более 12 млн раз.

Выяснилось, что Выборг является наиболее популярным направлением из Северной столицы, по которому курсируют «Ласточки». За пять лет электропоезда перевезли туда свыше 12 миллионов пассажиров. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

Только за прошлый год из Петербурга в Выборг проехались 670 тысяч раз, что на 14% превышает цифры 2018 года. В общей сложности с момента запуска «Ласточки» ездят по двенадцати направлениям, которыми воспользовались больше 33 миллионов пассажиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Северной столицы в Петрозаводск теперь ездят обновленные составы электропоездов «Ласточка».