Биолог объяснила, при каких условиях остановится пандемия коронавируса

Биолог объяснила, при каких условиях остановится пандемия коронавируса
Так или иначе, на борьбу с коронавирусом потребуется длительное время. Фото: pixabay.com

По мнению специалистов Университета Джорджа Мейсона в Америке, есть ли два пути преодоления пандемии коронавируса COVID-19.

Биологи считают, что человечество должно либо массово переболеть опасной инфекцией, чтобы организм выработал иммунитет, либо сам вирус должен мутировать в лучшую для человека сторону, значительно уменьшив патогенные свойства.

В первом случае переболеть коронавирусом должны около 70% населения планеты, чтобы появилось достаточное количество антител, способных справится с инфекцией. Последний вариант, когда вирус эволюционирует в более безопасную форму в организме человека, — стандартный для разновидностей простуды и гриппа, но неизвестно, сколько времени потребуется на это, передают РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге анализы на коронавирус добровольно сдали 4 тысячи человек.

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Биолог объяснила, при каких условиях остановится пандемия коронавируса