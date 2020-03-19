Около 4 тыс. петербуржцев бросились поликлиники сдавать анализы на коронавирус

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев призвал петербуржцев не злоупотреблять возможностью провериться на коронавирус и не обращаться в поликлиники без повода.

Он отметил, что за прошедшие сутки около 4 тыс. петербуржцев обратились в поликлиники, чтобы провериться на коронавирус, сообщает «Интерфакс».

«Не надо в плановом порядке всем массово обследоваться, иначе это приведёт к тому, что наша сеть захлебнется», — отметил Эргашев.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

С подтвержденным диагнозом в больнице Боткина остаются семь человек из Петербурга и пациентка из Ленобласти. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в случае подозрения на COVID-19, врач сможет взять анализ у пациента на дому и отправить пробы на экспресс-исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградского области. На данный момент, местное управление Роспотребнадзора владеет достаточным количеством тестов для жителей области.