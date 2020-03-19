Официант украл $1,5 тысячи из кафе в Царском селе

Сотрудники транспортной полиции пресекли кражу иностранной валюты на железнодорожной станции Царское Село.

По подозрению задержали жителя Ленобласти, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Выяснилось, 18-летний молодой человек работал в кафе на железнодорожной станции. Он подозревается в краже кошелька с офисного стола. В портмоне лежали более 1,5 тысяч долларов.

Выяснилось, что юноша увлекается азартными играми в Интернете, что могло стать причиной совершения противоправного действия. Отмечается, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрение полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан лжеводопроводчик, который украл у пенсионерки 113 тыс. рублей. Полиция задержала подозреваемого у дома 6 по 3-му Рабфаковскому переулку. Им оказался 27-летний неработающий петербуржец.