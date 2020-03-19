Официант украл $1,5 тысячи из кафе в Царском селе

Официант украл $1,5 тысячи из кафе в Царском селе
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Сотрудники транспортной полиции пресекли кражу иностранной валюты на железнодорожной станции Царское Село.

По подозрению задержали жителя Ленобласти, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Выяснилось, 18-летний молодой человек работал в кафе на железнодорожной станции. Он подозревается в краже кошелька с офисного стола. В портмоне лежали более 1,5 тысяч долларов.

Выяснилось, что юноша увлекается азартными играми в Интернете, что могло стать причиной совершения противоправного действия. Отмечается, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрение полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан лжеводопроводчик, который украл у пенсионерки 113 тыс. рублей. Полиция задержала подозреваемого у дома 6 по 3-му Рабфаковскому переулку. Им оказался 27-летний неработающий петербуржец.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кафе кража царское село
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сервис доставки продуктов iGooods в 2,6 раз расширяет штат сотрудников
В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 267 человек
Может ли коронавирус оставить без интернета и что с этим делать
Петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши и был задержан
Мама Кокорина трогательно поздравила футболиста с днем рождения и показала ...
В Петербурге число посетителей ресторанов ограничат из-за вируса COVID-19
Из-за коронавируса мигранты-нелегалы остаются в Петербурге
Суд над Олегом Соколовым может начаться без его личного присутствия