Суд над Олегом Соколовым может начаться без его личного присутствия

Суд над Олегом Соколовым может начаться без его личного присутствия
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд состоится в Петербурге, а сам историк пока что находится в Москве в «Бутырке». Если Соколова не этапируют, то участвовать в судебном процессе он будет по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на адвоката экс-доцента Александра Почуева.

Представитель защиты считает, что данная мера может принята из-за угрозы распространения коронавируса из-за которой сейчас вводятся различные ограничения.

Вопрос о перевозе Соколова в Петербург решится в течение недели.

Напомним, вчера, 18 марта, Верховный суд принял постановление, которое подразумевает в себе ограничение рассмотрения различных дел судами России. Также, ограничивается и доступ посетителей в суды. Связано это с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расследование уголовного дела историка Соколова завершено. Экс-доцент обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия.

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