СК РФ: расследование уголовного дела историка Соколова завершено

СК РФ: расследование уголовного дела историка Соколова завершено
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Речь идет о расследовании в рамках дела об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. О завершении сообщила официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко.

Помимо убийства, бывшего доценту СПбГУ обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия.

Необходимые документы с результатами расследования были переданы в Генеральную прокуратуру, которая в свою очередь утвердит обвинительное заключение.

Психиатрическая экспертиза ранее установила, что Соколов был в себе в момент совершения убийства.

Точная дата рассмотрения дела пока неизвестна.

Напомним, историк Олег Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко в ночь на 9 ноября. Сначала он застрелил аспирантку, а потом расчленил ее тело. Позже, уже утром Соколова достали из реки Мойки. Вместе с ним оказался рюкзак, в котором лежали отрубленные конечности девушки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках дела историка Соколова было установлено, чьи ноги были найдены на дне реки.

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СК РФ: расследование уголовного дела историка Соколова завершено
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