В рамках дела историка Соколова было установлено, чьи ноги были найдены на дне реки

Ноги, отделенные от тела, были найдены на дне Мойки в конце декабря. Эксперты выяснили, чьи конечности выловили в реке рядом с Юсуповским дворцом.

С момента обнаружения ужасной находки и предполагалось, что они принадлежат убитой Ещенко. Сейчас же, после проведения экспертизы, точно установлено, что останки принадлежали убитой аспирантке. Это подтвердила адвокат семьи жертвы. Об этом сообщает Мойка78.

Сейчас Соколов, который обвиняется в убийстве своей студентки и возлюбленной, 24-летней Анастасии Ещенко, пребывает в Москве. После утверждения обвинения Генеральной прокуратурой РФ, историк отправится в Санкт-Петербург, где состоится суд по этому, ужасающему своей жестокостью, делу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Соколов до суда останется в Москве. Также, стало известно, что Соколов признан вменяемых по результатам психологической экспертизы.