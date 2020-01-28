Олег Соколов до суда останется в Москве

63-летний экс-доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко, до конца предварительного следствия скорее всего останется в Москве. Об этом сообщил источник «Мойке78» в правоохранительных органах.
Он также сообщил, что проводить ознакомление Соколова с материалами дела удобнее, пока он находится в Бутырке.
По результатам прохождения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Олег Соколов был признан вменяемым. Данные выводы подтвердила мать убитой девушки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.