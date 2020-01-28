Олег Соколов до суда останется в Москве

63-летний экс-доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко, до конца предварительного следствия скорее всего останется в Москве. Об этом сообщил источник «Мойке78» в правоохранительных органах.

Он также сообщил, что проводить ознакомление Соколова с материалами дела удобнее, пока он находится в Бутырке.

По результатам прохождения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Олег Соколов был признан вменяемым. Данные выводы подтвердила мать убитой девушки.