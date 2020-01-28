Олег Соколов до суда останется в Москве

Олег Соколов до суда останется в Москве
Анастасия Ещенко. Фото: скриншот из Facebook

63-летний экс-доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко, до конца предварительного следствия скорее всего останется в Москве. Об этом сообщил источник «Мойке78» в правоохранительных органах.

Он также сообщил, что проводить ознакомление Соколова с материалами дела удобнее, пока он находится в Бутырке.

По результатам прохождения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Олег Соколов был признан вменяемым. Данные выводы подтвердила мать убитой девушки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
олег соколов спб убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве спасатели тушат ТЭЦ
Олег Соколов до суда останется в Москве
В декабре в Петербурге и Москве состоялась премьера спектакля «Пинтер для всех»
Возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего людей в квартире ...
Коронавирус не обнаружили у стюардессы, прилетевшей из Китая в Петербург
МЧС предупредили петербуржцев о погоде в среду
Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала
Полина Гагарина позировала без бюстгальтера в наряде с экстремальным декольте