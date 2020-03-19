В 2020 году на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе начнут строить транспортную развязку

В 2020 году на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе начнут строить транспортную развязку
Развязка позволит разгрузить магистрали и сэкономить время автомобилистов. Фото: pixabay.com

Компания «Буер» займется строительством транспортной развязки в Колпинском районе Северной столицы, на перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе, уже в этом году.

На реализацию проекта выделено 3,96 миллиарда рублей. Работы должны быть полностью завершены к 15 ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Планируется, что развязка будет представлять собой четырёхполосную двухуровневую магистраль, проходящую через железную дорогу.

В проект также входит строительство наземного пешеходного перехода. Новая транспортная развязка облегчит пропускную способность трассы вдоль левого берега Невы в сторону Ленинградской области, а также поможет автомобилистам объезжать Колпино и не стоять в пробках возле железнодорожного переезда в сторону Волховстроя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что строительная компания «ЮИТ Санкт-Петербург» возведет новый жилкомплекс в Калининском районе.

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Колпинский район санкт-петербург транспортная развязка
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