В Калининском районе «ЮИТ Санкт-Петербург» построит новый ЖК

Ориентировочно проект появится на рынке в конце 2020 года. Фото: pixabay.com

Ориентировочно проект появится на рынке в конце 2020 года. Фото: pixabay.com

Петербургский филиал финской строительной компании «ЮИТ Санкт-Петербург» выкупил земельный участок в Нейшлотском переулке для строительства жилого комплекса.

О планах по застройке приобретенного участка, пребывающего сейчас в заброшенном состоянии, рассказали в пресс-службе компании. Новый жилой комплекс появится на перекрестке Лесного проспекта и Нейшлотского переулка, неподалеку от станции метро «Выборгская».

«ЮИТ Санкт-Петербург» планирует возвести на этом месте три корпуса ЖК, все дома будут высотой в 9-10 этажей. В общей сложности компания предоставит около 20 тысяч квадратных метров жилья. При этом для покупателей, приобретающих жилплощадь на стадии застройки, будет доступна возможность выбрать планировку квартиры из нескольких вариантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2023 году компания «Возрождение» построит развязку Московского шоссе возле Дунайского проспекта.