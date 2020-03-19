Пьяные посиделки на Лиговском проспекте закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки на Лиговском проспекте закончились ножевым ранением
Нож. Фото: Baltphoto

В Центральном районе задержан мужчина, который в ходе конфликта нанес ножевое ранение петербуржцу.

Двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из домов на Лиговском проспекте. Внезапно между ними произошел конфликт. Ссора быстро переросла в драку, которая произошла уже на лестничной клетке, где один из мужчин достал нож и нанес своему оппоненту ранение в бедро, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Соседи сообщили о происходящем в правоохранительные органы. На месте происшествия наряд вневедомственной охраны обнаружил раненого мужчину, а также задержал гражданина, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.

Нож изъят. Пострадавший госпитализирован в больницу Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали женщину, которая ножом ударила своего сожителя.

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