Бекмамбетов продолжит съемки «ФАУ. Побег из ада» дистанционно

Главный герой в исполнении Павла Прилучного будет работать в декорациях, а камеры будут снимать не только его, но и все то, что происходит внутри игры, причем, режиссер сможет останавливать "битву", корректировать процесс и делать дубли. Кадры, снятые в игре, лягут в основу эпизода картины. Это уникальный способ съемок, еще никем не опробованный. Фото: YouTube/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA