Бекмамбетов продолжит съемки «ФАУ. Побег из ада» дистанционно

Бекмамбетов продолжит съемки &#171;ФАУ. Побег из ада&#187; дистанционно
Главный герой в исполнении Павла Прилучного будет работать в декорациях, а камеры будут снимать не только его, но и все то, что происходит внутри игры, причем, режиссер сможет останавливать "битву", корректировать процесс и делать дубли. Кадры, снятые в игре, лягут в основу эпизода картины. Это уникальный способ съемок, еще никем не опробованный. Фото: YouTube/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов намерен продолжать съемки, несмотря на карантинные меры. Он намерен использовать новейшие технологии для дистанционной работы.

Съемки новой картины Бекмамбетова о побеге советского летчика Михаила Девятаева из концентрационного лагеря фашистов на угнанном бомбардировщике продолжатся с применением новейших технологий для возможности дистанционной работы.

Съемочная площадка базируется в Петербурге, однако не у всех есть возможность туда попасть, к тому же большому количеству людей сейчас небезопасно находиться в тесном контакте. Благодаря разработке партнеров фильма съемки на «Ленфильме» будут осуществляться с помощью платформы Microsoft Teams а сам Тимур будет управлять процессом в Москве. Это будет первая кинокартина снятая как бы «внутри компьютерной игры», цитирует режиссера ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» намерен перезапустить «Ну, погоди!».

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