Бекмамбетов продолжит съемки «ФАУ. Побег из ада» дистанционно

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов намерен продолжать съемки, несмотря на карантинные меры. Он намерен использовать новейшие технологии для дистанционной работы.
Съемки новой картины Бекмамбетова о побеге советского летчика Михаила Девятаева из концентрационного лагеря фашистов на угнанном бомбардировщике продолжатся с применением новейших технологий для возможности дистанционной работы.
Съемочная площадка базируется в Петербурге, однако не у всех есть возможность туда попасть, к тому же большому количеству людей сейчас небезопасно находиться в тесном контакте. Благодаря разработке партнеров фильма съемки на «Ленфильме» будут осуществляться с помощью платформы Microsoft Teams а сам Тимур будет управлять процессом в Москве. Это будет первая кинокартина снятая как бы «внутри компьютерной игры», цитирует режиссера ТАСС.
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