«Союзмультфильм» выпустит 52 новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» обрадовала поклонников популярного советского мультсериала «Ну, погоди!» намерением выпустить 52 новых эпизода.

Первый сезон перезапуска будет включать в себя 26 выпусков по семь минут. Если проект зарекомендует себя успешно, то съемки «Ну, погоди!» продолжатся. При этом председатель киностудии, Юлиана Слащава, уверена, что мультфильм имеет все необходимые данные для выхода на международный рынок. Однако продавать права на показ можно, только если в сериале больше 52 серий.