В Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса

Власти Петербурга просят жителей города сохранять бдительность и не впускать в свои квартиры мошенников, которые представляются дезинфекторами или специальными службами.

Ранее, в социальных сетях начали появляться сообщения, что в квартиры жителей города на Неве стучатся незнакомцы, которые представляются врачами или сотрудникам служб по дезинфекции. Мошенники просят впустить их в квартиру, параллельно рассказывая о коронавирусе и необходимости применения срочных мер предосторожности.

Никто не обходит квартиры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Не стоит открывать дверь неизвестным, которые рассказывают о COVID-19 и представляются какими-либо специалистами. Об этом рассказал комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Проникновение в квартиру подобных злоумышленников может быть опасным. Они могут совершить ограбление или нападение.

Данная ситуация находится на контроле полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга разыскала автора вирусной аудиозаписи с ложной информацией о коронавирусе.