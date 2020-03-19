Полиция Петербурга разыскала автора вирусной аудиозаписи с ложной информацией о коронавирусе

ГУ МВД по Петербургу и области предупреждает, что случаи выявления информации, в том числе, на личных страницах в социальных сетях, которая не соответствует действительности и, более того, содержит вредоносный и дестабилизирующий контент, будут жестко пресекаться, а авторы привлекаться к ответственности. Фото: Baltphoto

ГУ МВД по Петербургу и области предупреждает, что случаи выявления информации, в том числе, на личных страницах в социальных сетях, которая не соответствует действительности и, более того, содержит вредоносный и дестабилизирующий контент, будут жестко пресекаться, а авторы привлекаться к ответственности. Фото: Baltphoto

В течение нескольких дней в виртуальном пространстве активно «гуляла» аудиозапись, в которой некий мужчина высказывал недостоверную информацию о пандемии коронавируса.

В среду, 18 марта, сотрудники правоохранительных органов вычислили авторство аудиозаписи и задержали 41-летнего индивидуального предпринимателя из Петербурга. Мужчина объяснил, что высказанные им предположения о распространении коронавирусной инфекции в России, которое якобы совсем иных масштабов, чем представляют официальные источники, является только его личным мнением.

Полицейские провели с гражданином профилактическую беседу о недопустимости распространения некомпетентных и лживых мнений. Последующие такие случаи, отмечают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, будут караться значительно строже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела из-за письма с наркотиками.