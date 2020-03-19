Петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши и был задержан

Сотрудники Пулковской таможни задержали петербуржца. Жителю отправили из Польши запрещенные вещества.

Мужчину задержали в отделении почтовой связи. В конверте, который он получил, нашли наркотические вещества.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, экспертиза подтвердила, что фрагменты перфорированной бумаги содержат запрещенное в РФ средство.

В связи с этим на горожанина завели уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге инспекторы ГИБДД остановили водителя из-за чрезмерной тонировки. Внутри машины обнаружили наркотики.