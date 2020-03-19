На Дыбенко остановили бодрого водителя с наркотиками в двери

В Невском районе Петербурга правоохранители остановили чрезмерно бодрого водителя. В машине у мужчины обнаружили наркотики.

Все произошло в среду, 18 марта, у дома №22 на улице Дыбенко. Около 14:15 инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Hyundai, который привлек их внимание из-за чрезмерной тонировки.

Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти, прямо в двери авто сотрудники обнаружили два свертка с наркотиками, а в подлокотнике лежали электронные весы.

За рулем иномарки находился 52-летний уроженец Азербайджана. Пока он получил лишь штраф за чрезмерную тонировку.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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