За визит лже-сотрудницы газовой службы пожилая петербурженка отдала 870 тысяч

За визит лже-сотрудницы газовой службы пожилая петербурженка отдала 870 тысяч
Пенсионерка вызвала полицию. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга пожилая жительница впустила в дом женщину, которая представилась сотрудницей газовой службы. После пенсионерка обнаружила пропажу крупной суммы денег.

Все произошло во вторник, 17 марта, в доме 20 по Костромскому проспекту. В отдел полиции обратилась 86-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестная прошла в ее квартиру под предлогом замены газового оборудования.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, после хозяйка недосчиталась 870 тысяч рублей.

Прибывшие правоохранители сняли отпечатки пальцев подозреваемой. Составлено описание злоумышленницы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Композиторов пьяный мужчина избил свою сестру. Пострадавшую госпитализировали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб пенсионерка происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дыбенко остановили бодрого водителя с наркотиками в двери
В Ленобласти ожидается дождь и ветер
За визит лже-сотрудницы газовой службы пожилая петербурженка отдала 870 тысяч
Петербуржца избили бейсбольной битой в Московском районе
На Композиторов пьяный мужчина избил свою сестру
Сбербанк представил самый худший сценарий кризиса в России
Петербуржцы сменили метро на такси из-за коронавирусной инфекции
Около Мурино затонул каршеринговый Porsche Macan, водителя госпитализировали