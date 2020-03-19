За визит лже-сотрудницы газовой службы пожилая петербурженка отдала 870 тысяч

В Выборгском районе Петербурга пожилая жительница впустила в дом женщину, которая представилась сотрудницей газовой службы. После пенсионерка обнаружила пропажу крупной суммы денег.

Все произошло во вторник, 17 марта, в доме 20 по Костромскому проспекту. В отдел полиции обратилась 86-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестная прошла в ее квартиру под предлогом замены газового оборудования.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, после хозяйка недосчиталась 870 тысяч рублей.

Прибывшие правоохранители сняли отпечатки пальцев подозреваемой. Составлено описание злоумышленницы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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