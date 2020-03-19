В 2020 году в Петербурге начнется строительство развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе

В 2020 году в Петербурге начнется строительство развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе
Новая развязка увеличит пропускную способность. Фото: Pixabay

Подрядчик, который организует работы, уже выбран. Строительство и создание необходимых для работы документов произведет АО «Буер». Сумма контракта составит 3,96 млрд рублей.

За период работ будет возведена четырехполосная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе через железную дорогу. Помимо этого, будет построен надземный переход для пешеходов в Колпинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга.

Развязка позволит автомобилистам больше не стоять в длинных пробках на железнодорожном переезде Волховстроевского направления. Также, появится возможность объезда г. Колпино.

После получения разрешений, подрядчик приступит к выполнению обязательств.

Срок окончания всех работ — до 15 ноября 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово может появиться новая развязка к 2025 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Дирекция транспортного строительства развязка строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, какие пищеварительные симптомы говорят о коронавируса
Путин не согласен с теми, кто считает его царем
Из-за пандемии коронавируса пострадала сфера интимных услуг
В 2020 году в Петербурге начнется строительство развязки на пересечении ...
Правительство Петербурга временно приостанавливает прием граждан
В Петербурге из-за коронавируса перенесли международный книжный салон
Комсомольскую улицу в Пушкине отремонтируют за 3,5 млн рублей
В Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса