В 2020 году в Петербурге начнется строительство развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе

Подрядчик, который организует работы, уже выбран. Строительство и создание необходимых для работы документов произведет АО «Буер». Сумма контракта составит 3,96 млрд рублей.

За период работ будет возведена четырехполосная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе через железную дорогу. Помимо этого, будет построен надземный переход для пешеходов в Колпинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга.

Развязка позволит автомобилистам больше не стоять в длинных пробках на железнодорожном переезде Волховстроевского направления. Также, появится возможность объезда г. Колпино.

После получения разрешений, подрядчик приступит к выполнению обязательств.

Срок окончания всех работ — до 15 ноября 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово может появиться новая развязка к 2025 году.