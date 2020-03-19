МИД РФ: Украина готовит провокацию в Крыму

Речь идет о «Марше за Крым». Его дата назначена на 3 мая. Организаторы, состоящие в Меджлисе крымско-татарского народа* собираются проникнуть в Крым через границу России. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Столица призывает Киев отказаться от подобных идей.

Недавно бывший депутат Верховной рады, который является главой «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров в эфире одного из телеканалов Украины рассказал, что планируется пересечение границы с Крымом на пропускном пункте под названием Чонгар.

Чубаров сообщил, что маршрут будет пешим, а среди участников будут члены вышеупомянутой организации, народные депутаты и неназванные «западные партнеры». В случае недопуска через границу, участниками провокация будет рассмотрен силовой вариант проникновения на полуостров. Об этом сообщают РИА-новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на данную новость и попросил задуматься о том, какие последствия могут произойти в результате подобных действий.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арбитраж в Гааге отказался признавать Крым частью Украины.