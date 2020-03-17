Арбитраж в Гааге отказался признавать Крым частью Украины

Арбитраж в Гааге отказался признавать Крым частью Украины
Крым и Севастополь вошли в состав России в результате проведенного в марте 2014 года референдума. Фото: Pixabay

Международный арбитражный суд в Гааге (Нидерланды) отказался выносить решение по суверенитету Крыма в споре между Россией и Украиной.

Согласно опубликованным арбитражем документам, которые приводит ТАСС, арбитражный суд не облада юрисдикцией в разбирательстве, где требуется решение по суверенитету России или Украины над полуостровом. В результате суд не может принять решение по иску Украины, поскольку требование основывается лишь на утверждении Украины об обладании суверенитетом над Крымом.

Так, арбитраж предлагает Киеву до конца ноября представить версию своих требований с внесенными в них поправками, после чего Москва должна будет ответить до 20 августа следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Украины отказался от слов о подаче воды в Крым.

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