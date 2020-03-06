Премьер-министр Украины отказался от слов о подаче воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг свое заявление о возобновлении подачи воды в Крым. Он заявил, что его слова были неправильно поняты.

На телеканале «1+1» ранее вышла программа «Право на власть». В эфире ток-шоу Шмыгаль отметил, что вопрос подачи воды в Крым — прежде всего вопрос гуманитарной ответственности перед людьми.

«Мы не можем не подавать воду украинцам. Крым — это Украина» — заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о поставке воды для личных нужд украинцев, а не для промышленных объектов.

Через несколько часов после выхода передачи в эфир премьер-министр написал пост-опровержение в Facebook. Он отметил, что формат ток-шоу — не лучший для обсуждения сложных вопросов.

«По техническим причинам поделить воду, которая пойдет на нужны людей, и воду, которую направят на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялся в шуме студии», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что позиция Украины остается неизменной. Страна хотела бы подавать воду жителям Крыма, но не имеет возможности делать этот до «деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести местные выборы в Крыму.