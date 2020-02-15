Владимир Зеленский намерен провести местные выборы в Крыму

Владимир Зеленский намерен провести местные выборы в Крыму
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российская сторона заявила о желании вернуть часть территорий Украине.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова Зеленского, президент верит в мотивы России о возвращении территорий назад. При этом он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Президент Украины также сообщил, что осенью этого года Киев проведет местные выборы по всей стране. По словам Зеленского, выборы пройдут и в Донбассе, уточнив, что все пройдет по украинским законам. Он также заявил о желании провести выборы и в Крыму, отметив, что там могут возникнуть проблемы с «прозрачностью и безопасностью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина признала, что не готова к возвращению Крыма. «Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать»,

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