Владимир Зеленский намерен провести местные выборы в Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российская сторона заявила о желании вернуть часть территорий Украине.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова Зеленского, президент верит в мотивы России о возвращении территорий назад. При этом он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Президент Украины также сообщил, что осенью этого года Киев проведет местные выборы по всей стране. По словам Зеленского, выборы пройдут и в Донбассе, уточнив, что все пройдет по украинским законам. Он также заявил о желании провести выборы и в Крыму, отметив, что там могут возникнуть проблемы с «прозрачностью и безопасностью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина признала, что не готова к возвращению Крыма. «Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать»,