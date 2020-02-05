Украина признала, что не готова к возвращению Крыма

Украина не знает, что делать с Крымом. Фото: Pixabay

Украина не знает, что делать с Крымом. Фото: Pixabay

Представитель президента заверил, что властям нужно «работать и работать».

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем рассказал «постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью агентству «Укринформ». Он заявил, что даже если полуостров вернут Украине, государство не будет знать, что с ним делать.

«Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать»,

— сказал Кориневич.

Напоминаем, что Крым присоединился к России шесть лет назад после референдума, на котором почти 97% местных жителей проголосовали «за» это. При этом Украина и многие европейские страны не признали его легитимность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Саакашвили считает, что Украина распадется на пять частей.