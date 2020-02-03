Саакашвили считает, что Украина распадется на пять частей

Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина распадется на пять отдельных государств, если продолжить вести текущую политику.

Как заявил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина», нынешняя политика президента Зеленского является провальной. Бывший президент Грузии отметил, что разные регионы страны имеют свою армию, которые могут принять участие в возможном конфликте или кризисе.

По словам Саакашвили, на Украине в скором времени может начаться серьезный кризис, который станет причиной распада страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Крыма уверен, что украинцы признают полуостров российским. . Он отметил, что за 2019 год полуостров посетили 7,43 миллиона туристов – большая часть из них украинцы, это 1,1 миллион человек.