Глава Крыма уверен, что украинцы признают полуостров российским

Он отметил, что чаще всего курорт посещают именно соседи.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, поделившийся итогами 2019 года. Он отметил, что за 2019 год полуостров посетили 7,43 миллиона туристов – большая часть из них приезжали украинцы, это 1,1 миллион человек. Аксенов считает, что к оккупантам в гости точно не стали бы ездить, поэтому можно быть уверенными – простой народ признает Крым российской территорией.

Глава полуострова заверил, что огромное количество людей приехали на полуостров благодаря Крымскому мосту – в том числе на поезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Крыму призвали США не множить мифы о полуострове. Юрий Гемпель заявил, что Америка не права, когда утверждает, что Крым никогда не был и не будет российским.