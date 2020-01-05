В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове

Один из депутатов подчеркнул, что это – российская территория и нечего это отрицать.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Америка не права, когда утверждает, что Крым никогда не был и не будет российским. Чиновник призвал страну не множить мифы вокруг полуострова.

«Всем известно, что Крым — это историческая и неотъемлемая часть России»,

— подчеркнул Гемпель.

Депутат убежден, что Крым вернулся в Россию благодаря референдума и смог таким образом избежать репрессий со стороны Киева. Он также заверил, что Москва не претендует на Донецк и Луганск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британский журнал назвал Крым российским. Украинская сторона попросила журналистов не вводить читателей в заблуждение.