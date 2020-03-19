Житель Старой Ладоги застрелил знакомого из обреза

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в суд на рассмотрение направили уголовное дело об убийстве 25-летнего жителя Волховского района, тело которого нашли на трассе «Кола».

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти, на теле погибшего было зафиксировано огнестрельное ранение шеи и следы насильственной смерти.

Правоохранители установили, что в ноябре прошлого года погибший находился в гараже со своим знакомым. После к ним пришел другой мужчина. Во время посиделок мужчины начали конфликтовать, в результате чего один из них насмерть застрелил молодого человека из обреза.

Стрелок решил избавиться от тела и отвез его к съезду трассы.

Позже удалось установить личность преступника, им оказался 36-летний ранее судимый житель Старой Ладоги. У него дома прошли обыски, в результате которых был изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, на который не нашлось документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный прострелил живот петербуржцу во время конфликта в Ропше.