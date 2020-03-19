Сотрудница «Росатома» в Петербурге заболела коронавирусом

Сотрудница &#171;Росатома&#187; в Петербурге заболела коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице подтвердился новый случай заражения. За сегодняшний день 19 марта он уже второй.

На этот раз, COVID-19 был выявлен у сотрудницы компании «Турбинные технологии ААЭМ», которая является дочерним предприятием «Росатома».

Девушка была в отпуске за границей. Сейчас она изолирована и находится в больнице, где получает всю необходимую помощь. Состояние удовлетворительное. Об этом сообщает РБК с ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации.

В офисе «Турбинных технологий ААЭМ» проведена дезинфекция. Работники, которые контактировали с заболевшей, отправились домой на карантин. Их работа временно будет дистанционной.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, остальные работники продолжат выполнять свои обязанности в офисе.

На данный момент в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусом из Китая. В Петербурге случаев болезни стало уже 11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге названы сроки пика заболеваемости коронавирусом.

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