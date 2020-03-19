Сотрудница «Росатома» в Петербурге заболела коронавирусом

В Северной столице подтвердился новый случай заражения. За сегодняшний день 19 марта он уже второй.
На этот раз, COVID-19 был выявлен у сотрудницы компании «Турбинные технологии ААЭМ», которая является дочерним предприятием «Росатома».
Девушка была в отпуске за границей. Сейчас она изолирована и находится в больнице, где получает всю необходимую помощь. Состояние удовлетворительное. Об этом сообщает РБК с ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации.
В офисе «Турбинных технологий ААЭМ» проведена дезинфекция. Работники, которые контактировали с заболевшей, отправились домой на карантин. Их работа временно будет дистанционной.
Несмотря на эпидемиологическую обстановку, остальные работники продолжат выполнять свои обязанности в офисе.
На данный момент в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусом из Китая. В Петербурге случаев болезни стало уже 11.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге названы сроки пика заболеваемости коронавирусом.