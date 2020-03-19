Легковушка насмерть сбила пешехода на углу Ударников и Наставников

Легковой автомобиль сбил человека в Красногвардейском районе города. Пожилой мужчина скончался на месте от смертельных травм.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу, все произошло примерно в семь часов вечера в четверг, 19 марта, на пересечении проспектов Ударников и Наставников. По предварительной информации, автомобиль марки Lifan, за рулем которого находился 27-летний водитель, сбил мужчину, которому на вид около 60 лет. Авария произошла на регулируемом переходе.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту дорожного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте автоледи на Mazda сбила двух пешеходов на «зебре». В Кронштадтском районе Петербурга автоледи сбила двух пешеходов. Женщины переходили пустую дорогу по «зебре».