Московский аэропорт Шереметьево закрывает два терминала

Московский аэропорт Шереметьево закрывает два терминала
Аэропорт Шереметьево. Фото: svo.aero

Столичная воздушная гавань Шереметьево закрывает два международных терминала Е и С на прилет и вылет.

Обо всем сообщает замглавы аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов в эфире телеканала «Россия 24». Все рейсы, которые выполнялись в указанных терминалах, будут переведены в терминалы D и F. По словам Кайгородова, оба терминала Шереметьево закрываются с полуночи 20 марта. Терминал В, который обслуживает внутренние рейсы, продолжает работать.

Терминал F сейчас используют для приема пассажиров, которые прилетели из стран с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией. Терминальные комплексы оборудовали изоляторами с отдельным входом с перрона, которые разделяют поток пассажиров на здоровых и зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заболевших COVID-19 в России достигло 199.

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