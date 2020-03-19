Московский аэропорт Шереметьево закрывает два терминала

Столичная воздушная гавань Шереметьево закрывает два международных терминала Е и С на прилет и вылет.

Обо всем сообщает замглавы аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов в эфире телеканала «Россия 24». Все рейсы, которые выполнялись в указанных терминалах, будут переведены в терминалы D и F. По словам Кайгородова, оба терминала Шереметьево закрываются с полуночи 20 марта. Терминал В, который обслуживает внутренние рейсы, продолжает работать.

Терминал F сейчас используют для приема пассажиров, которые прилетели из стран с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией. Терминальные комплексы оборудовали изоляторами с отдельным входом с перрона, которые разделяют поток пассажиров на здоровых и зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заболевших COVID-19 в России достигло 199.