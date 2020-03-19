Число заболевших COVID-19 в России достигло 199

Число заболевших COVID-19 в России достигло 199
Коронавирус подтвердили у 199 жителей России. Фото: pixabay

В России врачи подтвердили 199 случаев заражения новым типом коронавируса, согласно последним данным. Девять человек уже выздоровели. Смертельных случаев нет.

Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки в стране выявили 52 новых случая заражения инфекцией, из них 12 зарегистрировано в российской столице. Коронавирус был выявлен у жителей 23 регионов.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что большая часть заболевших заразилась в зарубежных странах. Все заразившиеся находятся в инфекционных боксах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае. Эксперты напомнили о пандемиях гриппа в 1889-м и 1918 годах, когда было три волны заболеваний, причем последние оказывались наиболее серьезными.

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