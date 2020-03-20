Два человека пострадали в ДТП с грузовиком во Фрунзенском районе

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком во Фрунзенском районе
Сейчас проводится проверка. Фото: Pixabay

В ночь 20 марта, во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за рулем ГАЗели находился 26-летний водитель, который ехал по улице Растанной от Боровой в сторону Тамбовской улицы. В это время Volkswagen, за рулем которого находился 60-летний водитель, двигался по Лиговскому проспекту в сторону Московского проспекта по набережной Обводного канала.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Volkswagen. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фура Scania, за рулем которой был 42-летний мужчина, влетела в припаркованный КаМАЗ, внутри которого в момент аварии никого не было. Отечественный большегруз был припаркован по правилам дорожного движения.

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