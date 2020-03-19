Водитель грузовика тяжело пострадал в ДТП с другим грузовиком на Парашютной

В Выборгском районе города произошло серьезное дорожное происшествие, в котором пострадал один человек, согласно данным управления ГИБДД по Петербургу.

Все произошло вечером в четверг, 19 марта, на Парашютной улице. Фура Scania, за рулем которой был 42-летний мужчина, влетела в припаркованный КаМАЗ, внутри которого в момент аварии никого не было. Отечественный большегруз был припаркован по правилам дорожного движения, отметили в ведомстве.

Скорая помощь в результате ДТП госпитализировала водителя фуры, который получил тяжелы травмы. Проводится проверка, все детали произошедшего устанавливаются.

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