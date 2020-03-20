Эксперты рассказали о риске дефицита ноутбуков из-за перехода на удаленку

С 2 по 15 марта в магазинах увеличились продажи ноутбуков на 27%. Фото: Pixabay

С 2 по 15 марта в магазинах увеличились продажи ноутбуков на 27%. Фото: Pixabay

Эксперты прогнозируют рост спроса на ноутбуки в России из-за перехода сотрудников на удаленную работу, а также падения курса рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании GfK.

В 2 по 15 марта в магазинах увеличились продажи ноутбуков на 27%. В целом, спрос на ноутбуки в последнее время вырос более чем в пять раз. Из популярных брендов (HP, Lenovo, ASUS и Dell) на складах ряда дистрибьюторов уже ничего не осталось.

Ситуация осложняется сокращением производства в Китае из-за последствий распространения коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.