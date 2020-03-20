Уязвимым для коронавируса петербуржцам помогут волонтеры

Пожилым людям и другим петербуржцам, уязвимым для коронавируса, помогут добровольцы Всероссийского движения «Волонтеры-медики» при участии ОНФ.

В группе риска — пожилые люди, одинокие пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны, пояснили в Администрации Петербурга. Им, а также тем, кто оказался в самоизоляции, окажут содействие волонтеры.

Добровольцы помогут в доставке продуктов первой необходимости и лекарств и окажут поддержку в быту.

Привлекать волонтеров для помощи петербуржцам, находящимся в самоизоляции, решено, согласно постановлению правительства о мерах по противодействию распространения коронавируса в Петербурге.

Все добровольцы пройдут дистанционное и очное обучение и будут обеспечены средствами защиты. В команду волонтеров принимают горожан от 18 до 50 лет при отсутствии хронических заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наличие коронавируса подтвердили у 23-летней девушки. Она контактировала с гостями из Швейцарии.