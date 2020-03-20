Число зараженных коронавирусом в Петербурге выросло до девяти человек

В Петербурге подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.

Результаты анализов официально подтвердили наличие у 23-летней девушки COVID-19. Она не выезжала за границу, а заболела в результате контакта с гостями из Швейцарии. Самочувствие больной удовлетворительное, никаких жалоб на течение болезни нет.

Всего с коронавирусом в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится восемь петербуржцев и пациентка из Ленобласти, сообщили в оперативном штабе Петербурга по борьбе с угрозой распространения COVID-2019.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели.

Общее число заразившихся в России выросло до 199 человек. Летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19 не зафиксировано. 79-летняя пациентка, госпитализированная в Москве с признаками пневмонии, скончалась не от коронавирусной инфекции (хотя она у нее и была), а из-за оторвавшегося тромба. У нее был ряд других тяжелых хронических заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.