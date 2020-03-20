ДТП с маршруткой заблокировало проезжую часть в Кировском районе

В пятницу, 20 марта, в Кировском районе Петербурга при повороте с проспекта Ветеранов на улицу Танкиста Хруститского произошло ДТП с участием маршрутки.

«Поворот с проспекта Ветеранов на улицу Танкиста Хрустицкого. Остановил район, до метро пешком от улицы Козлова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Проезжую часть не смогли поделить маршрутка и отечественный автомобиль ВАЗ. ДТП осложнило движению остальному транспорту. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фура Scania, за рулем которой был 42-летний мужчина, влетела в припаркованный КаМАЗ, внутри которого в момент аварии никого не было.