ДТП на проспекте Народного Ополчения стало причиной утренних пробок

ДТП на проспекте Народного Ополчения стало причиной утренних пробок
ДТП стало причиной утренних пробок. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 марта на проспекте Народного Ополчения произошло небольшое ДТП.

Несколько машин столкнулись из-за несоблюдения дистанции. Из-за ДТП один ряд в сторону проспекта Ветеранов оказался заблокирован.

«Из-за чего стоит весь проспект Народного Ополчения в сторону Ветеранов.Там даже вмятин нет. ДТП напротив судостроительного лицея», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фура Scania, за рулем которой был 42-летний мужчина, влетела в припаркованный КаМАЗ, внутри которого в момент аварии никого не было.

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