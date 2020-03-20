ДТП на проспекте Народного Ополчения стало причиной утренних пробок

Утром 20 марта на проспекте Народного Ополчения произошло небольшое ДТП.

Несколько машин столкнулись из-за несоблюдения дистанции. Из-за ДТП один ряд в сторону проспекта Ветеранов оказался заблокирован.

«Из-за чего стоит весь проспект Народного Ополчения в сторону Ветеранов.Там даже вмятин нет. ДТП напротив судостроительного лицея», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фура Scania, за рулем которой был 42-летний мужчина, влетела в припаркованный КаМАЗ, внутри которого в момент аварии никого не было.