Семак о коронавирусе: «Есть гораздо более худшие ситуации»

Семак о коронавирусе: «Есть гораздо более худшие ситуации»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

Он отметил, что нужно относиться к происходящему спокойно и не паниковать.

«Есть гораздо более худшие ситуации — например, другие болезни уносят не меньше жизней. Так что все относительно. Наша жизнь — сама по себе испытание», — рассказал главный тренер, сообщает Sports.ru.

Петербургский «Зенит» приостановил тренировки из-за угрозы распространения коронавируса. Розыгрыш Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановлен до 10 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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