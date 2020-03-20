Коронавирус мешает спасению тополя на Васильевском

Жители Васильевского острова пытаются помешать вырубке тополя у дома 5/3 по 26-й линии. Миссии по спасению внезапно помешала коронавирусная инфекция. Из-за мер по борьбе с заболеванием активисты не успели взять в суде документы, способные предотвратить вырубку.

Тополь на 26-й линии имеет дефекты, но не представляет опасности. Как показала экспертиза, дерево зеленое и жизнеспособное, однако ему требуется уход.

Спасти тополь активисты решили из-за страха остаться без зеленых насаждений. Высадке нового дерева могут помешать линии электропередач. Об их наличии местным жителем рассказала инженер из кабельных сетей.

«Нам важно вылечить и сохранить это дерево максимально долго! Потому что новых не будет! Это факт и его нужно принять», — отмечают активисты.

Защитить дерево петербуржцы решили через суд. Третьей стороной выступает СПХ «Василеостровец». За последнее время это уже третий подобный случай.

«Куйбышевский суд принял к производству иск. Но сейчас карантин, и все суды закрылись. На какой-то арест или обеспечительные меры мы не успели получить бумаги», — рассказала gazeta.spb.ru активистка Вера Сухушина.

Согласно информационному щиту, провести вырубку планируется до вторника. В пятницу, 24 марта, у дерева собрались активисты, местные жители, а также полиция, сотрудники ДПС и начальник Управления садово-паркового хозяйства Сергей Ляховненко.

Ляховненко попытался успокоить местных жителей и заверил, что вместо тополя уже весной будет посажено четыре новых дерева. Однако пока обещание дано лишь на словах.

«Нас не устраивает посадка деревьев в другом месте. Гарантии, что их вообще высадят нет из-за отсутствия согласования с инженерами», — поделилась опасениями активистка Вера Сухушина.