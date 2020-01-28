В Петербурге установили правила ведения реестра порубочных билетов

В Петербурге установлены правила ведения реестра выданных порубочных билетов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Реестр выданных порубочных билетов будет размещен на портале «Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга». Ведение его поручено комитету по благоустройству.

На портале будет размещаться информация о номере порубочного билета, дате выдачи, виде и количестве зеленых насаждений, месте работ, а также лицах, которым выданы билеты.

В Администрации Петербурга отметили, что ведение реестра в режиме онлайн позволит обеспечить открытый доступ к информации о порубочных билетах.

Порубочный билет — разрешение, на основании которого производится вырубка или пересадка деревьев, а также другие повреждения или уничтожение зеленых насаждений. Выдача их находится на контроле комитета по благоустройству.

Ранее gaeta.spb.ru сообщала, что комитет по благоустройству разработал проект постановления о запуске реестра порубочных билетов.