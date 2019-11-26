Комитет по благоустройству планирует ввести реестр порубочных билетов

Комитетом по благоустройству был разработан проект постановления городского правительства о запуске реестра порубочных билетов.

Данный реестр будет работать в онлайн формате. С его помощью можно будет узнать какие деревья и в каком количестве собираются срубить. Из нового реестра можно будет узнать также адрес, категорию работ.

На данный момент существует только ресурс, на котором можно отслеживается степень готовности порубочных билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшний день об эмиграции мечтают 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года. Переехать за границу хотят 21% россиян. О желании эмигрировать высказываются люди в возрасте 18-24 лет.