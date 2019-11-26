Комитет по благоустройству планирует ввести реестр порубочных билетов

Комитет по благоустройству планирует ввести реестр порубочных билетов
На данный момент отслеживается степень готовности порубочных билетов. Фото:pixabay.com

Комитетом по благоустройству был разработан проект постановления городского правительства о запуске реестра порубочных билетов.

Данный реестр будет работать в онлайн формате. С его помощью можно будет узнать какие деревья и в каком количестве собираются срубить. Из нового реестра можно будет узнать также адрес, категорию работ.

На данный момент существует только ресурс, на котором можно отслеживается степень готовности порубочных билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшний день об эмиграции мечтают 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года. Переехать за границу хотят 21% россиян. О желании эмигрировать высказываются люди в возрасте 18-24 лет.

деревья реестр смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МАК назвали причину авиакатастрофы в Ростове-на-Дону
Комитет по благоустройству планирует ввести реестр порубочных билетов
Микроавтобус и легковушка заблокировали движение трамваев на пересечении ...
Путин планирует посетить «Адмиралтейские верфи» в Петербурге
Дома из клееного бруса – современный формат строительства
«ГАЗель» разворотило после столкновения на Дороге жизни
Петербуржцы все чаще оплачивают проезд банковскими картами
Уволенный за драку сотрудник СПбГУ через суд получил работу и 300 тысяч