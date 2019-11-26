Большинство молодежи в России хочет уехать из страны

В возрасте от 25 до 39 лет за рубеж хотят переехать 30% респондентов. Фото: pixabay

В возрасте от 25 до 39 лет за рубеж хотят переехать 30% респондентов. Фото: pixabay

На сегодняшний день об эмиграции мечтают 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года.

Согласно результатам опроса «Левада-центр», опубликованных на сайте официальном сайте центра, переехать за границу хотят 21% россиян. Чаще всего о желании эмигрировать отзывались представители молодежи в возрасте 18-24 лет.

В возрасте от 25 до 39 лет за рубеж хотят переехать 30% респондентов. А у участников в возрастной категории от 40 до 54 лет этот показатель составляет 19%. И лишь 7% в возрасте от 55 лет заявили о желании переезда за границу.

Основными причинами эмиграции среди опрошенных является желание обеспечить своим детям хорошее будущее, экономическая обстановка в России, а также возможности для бизнеса и качество медицины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9% россиян не планируют заводить детей.