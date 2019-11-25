Опрос был проведен среди женщин репродуктивного возраста до 45 лет и мужчин младше 55 лет. Исследование проводил «Левада-центр».
Согласно результатам опроса, 27% жителей России хотели бы иметь одного ребёнка, а 55% хотят завести двух и более детей. 7% участников опроса признались, что не знают, сколько детей хотели бы завести, эти данные приводит «Интерфакс».
Также выяснилось, что 9% россиян не планируют заводить детей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе задержали 44-летнего мужчину. В кармане у него обнаружили 29 свертков с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело.