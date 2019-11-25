9% россиян не планируют заводить детей

Более половины граждан планируют завести двух детей. Фото:pixabay.com

Более половины граждан планируют завести двух детей. Фото:pixabay.com

Опрос был проведен среди женщин репродуктивного возраста до 45 лет и мужчин младше 55 лет. Исследование проводил «Левада-центр».

Согласно результатам опроса, 27% жителей России хотели бы иметь одного ребёнка, а 55% хотят завести двух и более детей. 7% участников опроса признались, что не знают, сколько детей хотели бы завести, эти данные приводит «Интерфакс».

Также выяснилось, что 9% россиян не планируют заводить детей.