9% россиян не планируют заводить детей

9% россиян не планируют заводить детей
Более половины граждан планируют завести двух детей. Фото:pixabay.com

Опрос был проведен среди женщин репродуктивного возраста до 45 лет и мужчин младше 55 лет. Исследование проводил «Левада-центр».

Согласно результатам опроса, 27% жителей России хотели бы иметь одного ребёнка, а 55% хотят завести двух и более детей. 7% участников опроса признались, что не знают, сколько детей хотели бы завести, эти данные приводит «Интерфакс».

Также выяснилось, что 9% россиян не планируют заводить детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе задержали 44-летнего мужчину. В кармане у него обнаружили 29 свертков с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело.

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