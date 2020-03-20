Предприятие в Московском районе нарушило законодательство об охране атмосферного воздуха

Предприятие в Московском районе нарушило законодательство об охране атмосферного воздуха
Прокуратура внесла представление по фактам выявленных нарушений в адрес генерального директора организации, которое находится на рассмотрении. Фото: pixabay.com

Прокуратура Московского района северной столицы проверила работу компании ООО «МастерСтрой» на предмет соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.

В результате проверки правоохранительные органы выявили нарушение. Выяснилось, что организация не предоставила проверяющим необходимую санитарно-эпидемиологическую документацию, свидетельствующую о предельно-допустимых выбросах. Кроме того, «МастерСтрой» не представила итоги лабораторных исследований замеров атмосферного воздуха на границе защитной зоны, а также заключение по проекту санитарно-защитной зоны.

Как сообщили в городской прокуратуре в пятницу, 20 марта, руководителю компании вынесено представление об устранении нарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработная жительница северной столицы осталась без Hyundai за 1,5 миллиона рублей.

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