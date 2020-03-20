Легковушки столкнулись на перекрестке Дальневосточного и Тельмана

Легковушки столкнулись на перекрестке Дальневосточного и Тельмана
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Колпино на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана водитель легкового авто протаранил другого участника движения.

Авария случилась сегодня, 20 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что столкнувшие машины затруднили проезд по перекрестку. На участке образовалась небольшая пробка.

Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец с маленьким сыном устроил вандализм в лифте. Мужчина попытался похитить зеркало.

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