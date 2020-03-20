«Какой-то мордоворот»: петербуржец с маленьким сыном устроил вандализм в лифте

Жители Северной столицы осудили горожанина, который на глазах у ребенка попытался похитить зеркало из лифта одного из домов. В результате оно не досталось никому.

Обо всем стало известно сегодня, 20 марта. Запись с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте, опубликовали в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина заходит в лифт с маленьким ребенком. Он предлагает похитить зеркало из лифта, после чего начинает отрывать его от стенки. Операция закончилась тем, что зеркало треснуло и разлетелось на мелкие осколки.

«Какой-то мордоворот», — написал пользователь. Он также предположил, что мужчина находился в алкогольном опьянении.

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