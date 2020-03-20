В Петродворцовом районе раскрыт грабеж двухлетней давности, задержаны две женщины

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов раскрыли грабеж.

Преступный инцидент произошел еще в июле 2018 года. Тогда в отдел полиции поступило сообщение о грабеже у дома №27 по улице Владимирской в отношении 29-летней жительницы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали двух подозреваемых.

В отдел доставили двух женщин, 26 и 45 лет. Первая позже была госпитализирована.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору прохожий наткнулся на труп пропавшей женщины.