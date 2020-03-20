Ушла к приставам и не вернулась: в Сосновом Бору прохожий наткнулся на труп пропавшей

Правоохранители Соснового Бора (Ленобласть) устанавливают обстоятельства гибели местной жительницы. Она поехала к приставам, после чего ее тело выловили в реке.

Утром в четверг, 19 марта, в отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что 17 марта в 10 часов утра из квартиры дома №57 по Молодежной улице ушла 58-летняя женщина. Супруга сообщила, что едет на такси к судебным приставам на Пионерскую улицу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером этого же дня в полицию позвонил житель Соснового Бора и сообщил, что в реке Коваш за стволы деревьев зацепился странный предмет, схожий с человеческим трупом. Прибывшие полицейские установили, что под мостом в реке действительно находится труп.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники нашли куртку черного цвета, под которой находилась женская сумка. В ней полицейские нашли паспорт пропавшей женщины.

Тело погибшей было направлено в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшая от жителя Каменки школьница два года молчала о насилии.